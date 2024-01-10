Март Хельме: EKRE не видит возможности сотрудничать с Центристской партией Михаила Кылварта

Хельме отметил, что EKRE осенью была успешна в проведении обструкции в парламенте. «Если со всех концов Эстонии слышны сигналы бедствия, то ясно, что мы нанесли вред коалиции, а это и было целью», - сказал Хельме.

По его словам, коалиция не получила мандата от народа на то, что она делает. «То, что делается, ненормально и ведет к серьезным последствиям для кошелька каждого человека, - сказал Хельме, добавив, что обязанностью EKRE является усиленное привлечение к этому внимания. - Если все продолжится в том же духе, общество расколется, а противоречия углубятся».

Хельме признал, что EKRE осталась в одиночестве в проведении обструкции. «Например, у нас нет партнера в лице Центристской партии», - сказал Хельме, назвав нынешнюю фракцию Центристской партии в Рийгикогу «останками».

«Я не знаю, что теперь решит эта группа русских депутатов», - сказал Хельме, подчеркнув, что EKRE определенно не хочет, чтобы ее как-то ассоциировали с Центристской партией во главе с Михаилом Кылвартом, которая борется против эстоноязычного образования и за сохранение русского языка как преобладающего языка общения.

«У нас нет точек соприкосновения с Центристской партией Кылварта. Что касается «Отчества», то они умело себя позиционировали, но минимально помогали нам в обструкции», - продолжил Хельме, по словам которого EKRE продолжит обструкцию, хотя целый ряд законов, против которых выступала EKRE, приняты с помощью вотума доверия и поэтому в настоящее время ушли с повестки дня. Однако, по словам Хельме, впереди процедура рассмотрения законопроекта о разжигании ненависти, и в отношении этого закона EKRE намерена протестовать. «Это идеологический закон, это цензура», - констатировал Хельме.