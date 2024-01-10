«В Швеции может начаться война». Чего Эстония не знает о России на Балтике

Громкие заявления шведских министров обеспокоили не только жителей последней страны ЕС на Балтике, которая пока остается без официального членства в НАТО. Rus.Postimees узнал у коллеги из Стокгольма, кому и что пытаются сказать власти Швеции.
Власти Швеции в первые за несколько десятилетий прямым текстом заявили о рисках вступления страны в войну. Мы поговорили с журналистом газеты Sydsvenskan, автором книг о России и Украине Калле Книйвиля, о неочевидном в Эстонии контексте громких цитат официальных лиц Стокгольма, реакции шведского общества на них и смехе от трактовок российской пропаганды.