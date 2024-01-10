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«В Швеции может начаться война». Чего Эстония не знает о России на Балтике

Иван Скрябин
, журналист
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Президент РФ Путин смотрит в сторону Запада на военных учениях, 2019 год.
Президент РФ Путин смотрит в сторону Запада на военных учениях, 2019 год. Фото: AP / Scanpix

Громкие заявления шведских министров обеспокоили не только жителей последней страны ЕС на Балтике, которая пока остается без официального членства в НАТО. Rus.Postimees узнал у коллеги из Стокгольма, кому и что пытаются сказать власти Швеции.

Власти Швеции в первые за несколько десятилетий прямым текстом заявили о рисках вступления страны в войну. Мы поговорили с журналистом газеты Sydsvenskan, автором книг о России и Украине Калле Книйвиля, о неочевидном в Эстонии контексте громких цитат официальных лиц Стокгольма, реакции шведского общества на них и смехе от трактовок российской пропаганды.

Журналист шведской газеты Sydsvenskan, автор книг о России и Украине Калле Книйвиля в интервью Rus.Postimees объяснил смыслы заявлений шведских министров о необходимости быть готовыми к войне.
Журналист шведской газеты Sydsvenskan, автор книг о России и Украине Калле Книйвиля в интервью Rus.Postimees объяснил смыслы заявлений шведских министров о необходимости быть готовыми к войне. Фото: Ingemar D Kristiansen
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