Изменение закона ускорит процесс получения посылок

Данное упрощение сэкономит время таможенных и почтовых работников и позволит быстрее доставлять посылки в пункты назначения, сообщила в среду пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по экономике Прийт Ломп пояснил, что при увеличении объемов интернет-торговли важно обеспечить баланс между скоростью логистики небольших посылок и простотой таможенного контроля. С другой стороны, необходимо гарантировать и оптимальный государственный надзор.

«Каждый из нас заказывает все больше товаров в онлайн-магазинах, в связи с чем растет и нагрузка на таможенных и почтовых работников. При этом заказчик надеется получить свой товар в разумные сроки. По этой причине для экономии времени разумно было бы отказаться от требования фиксировать в протоколе отсутствие нарушений закона», – отметил он и добавил, что в год поправка позволяет сэкономить 1800 рабочих часов таможни.

Поправки к Закону о таможне упростят таможенный контроль почтовых отправлений как для таможни, так и поставщиков почтовых услуг. Согласно действующему порядку, ответственный работник поставщика почтовой услуги в присутствии представителя таможни открывает и закрывает почтовое отправление; на основании Закона о почте об открытии каждой посылки составляется протокол, но отдельный протокол об открытии посылки составляет и таможня, вне зависимости от того, содержит ли посылка запрещенный товар или товар, на который наложены ограничения, или нет.

Согласно поправке к Закону о таможне, в будущем таможня будет обязана составлять протокол лишь в случае выявления нарушения закона. Изменение позволит сэкономить время как таможни, так и поставщика почтовой услуги, и этот ресурс можно будет направить на повышение эффективности надзора, чтобы в Эстонию завозилось как можно меньше запрещенных товаров – например, табачных изделий, психотропных веществ и поддельных лекарств. Также при повышении скорости таможенного контроля посылки будут быстрее поступать получателям.

Комиссия по экономике решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о таможне (350 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 17 января, и предложила завершить первое чтение.