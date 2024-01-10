ЧЕ по фигурному катанию. На лед выйдут сильнейшие фигуристы, в том числе и эстонцы

Сегодня в Каунасе (Литва) начинается чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года. Соревнования, которые продлятся до 14 января, открывает короткая программа пар, а затем прокаты фигуристов-одиночников.
В парном катании на награды могут претендовать Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – их первый сезон оказался очень удачным, фигуристы выиграли этапы Гран-при в Финляндии и Японии, а также стали победителями финала Гран-при.
Также на награды претендуют чемпионы Европы-2023 Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) и их соотечественники, серебряные призеры Евро-2023 Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини.
Среди сильнейших также дуэт Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия). Призеры этапов в Ванкувере и Эспоо заняли четвертое место в финале.
Среди одиночников безусловным фаворитом считается действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция). Французский фигурист уверенно выступил в серии Гран-при ISU, выиграв два этапа и получив квалификацию в свой первый финал Гран-при. Сяо Хим Фа впервые в этом сезоне преодолел барьер в 300 очков (лучший результат сезона 306,78 очков).
Претендентом на награду также считается серебряный призер чемпионата Европы 2023 года Маттео Риццо (лучший результат сезона в Италии: 246,01). Он завоевал бронзу на этапе Гран-при в Ванкувере и стал четвертым в Эспоо. Риццо пропустил чемпионат страны из-за травмы бедра. Кроме того, за прошедшее с серии Гран-при время Маттео поменял музыку короткой программы, под которую и выступит в Литве. Считается, что именно он будет конкурировать с фаворитом за первое место.
Еще одно громкое имя - бронзовый призер чемпионата Европы 2023 года Лукас Бричги (лучший результат сезона в Швейцарии - 263,43).
Кроме того, на чемпионате Европы за призовые места будут бороться Кевин Эймос (лучший результат во Франции/сезоне: 279,09), бронзовый призер Европы 2022 года Денис Васильев (лучший результат в Латинской Америке/сезоне: 221,95).
Среди других, на кого стоит обратить внимание - Владимир Литвинцев (Азербайджан), Ника Эгадзе (Грузия), Николай Мемола (Италия), Марк Городницкий (Израиль), и наши эстонские спортсмены: Михаил и Александр Селевко.
Что касается эстонских фигуристов, то речь идет об уникальном случае – впервые на чемпионат Европы едут спортсмены, занимающиеся у одного тренера – Ирины Коновой. По словам тренера, спортсмены находятся примерно в одинаковой форме, оба попробуют исполнить по два четверных в своих программах.
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На чемпионате Европы-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в европейском первенстве 2025 года.