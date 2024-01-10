ЧЕ по фигурному катанию. На лед выйдут сильнейшие фигуристы, в том числе и эстонцы

15 декабря 2023, Германия, фигурное катание, DEU, 125-й чемпионат Германии по фигурному катанию, DM, мастер-класс пары, короткая программа. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Фото: IMAGO

В парном катании на награды могут претендовать Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – их первый сезон оказался очень удачным, фигуристы выиграли этапы Гран-при в Финляндии и Японии, а также стали победителями финала Гран-при.

Также на награды претендуют чемпионы Европы-2023 Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) и их соотечественники, серебряные призеры Евро-2023 Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини.

Среди сильнейших также дуэт Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия). Призеры этапов в Ванкувере и Эспоо заняли четвертое место в финале.

Адам Сяо Хим Фа (Франция). Фото: WANG ZHAO

Среди одиночников безусловным фаворитом считается действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция). Французский фигурист уверенно выступил в серии Гран-при ISU, выиграв два этапа и получив квалификацию в свой первый финал Гран-при. Сяо Хим Фа впервые в этом сезоне преодолел барьер в 300 очков (лучший результат сезона 306,78 очков).

Претендентом на награду также считается серебряный призер чемпионата Европы 2023 года Маттео Риццо (лучший результат сезона в Италии: 246,01). Он завоевал бронзу на этапе Гран-при в Ванкувере и стал четвертым в Эспоо. Риццо пропустил чемпионат страны из-за травмы бедра. Кроме того, за прошедшее с серии Гран-при время Маттео поменял музыку короткой программы, под которую и выступит в Литве. Считается, что именно он будет конкурировать с фаворитом за первое место.