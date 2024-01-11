Поздно вечером в среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн. В четверг у него состоялось в эстонской столице несколько важных встреч. Вскоре после 15 часов четверга президент Украины вылетел из Таллинна в Ригу.
Владимир Зеленский встретился в Таллинне с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнес речь перед Рийгикогу.
На встречах шла речь о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также о долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.