Поздно вечером в среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн. В четверг у него состоялось в эстонской столице несколько важных встреч. Вскоре после 15 часов четверга президент Украины вылетел из Таллинна в Ригу.