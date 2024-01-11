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Фото, видео, блог ⟩ Владимир Зеленский улетел из Таллинна в Ригу (10)

rus.postimees.ee
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Владимир Зеленский поднимается на борт самолета в аэропорту Таллинна.
Владимир Зеленский поднимается на борт самолета в аэропорту Таллинна. Фото: Sander Ilvest

Поздно вечером в среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн. В четверг у него состоялось в эстонской столице несколько важных встреч. Вскоре после 15 часов четверга президент Украины вылетел из Таллинна в Ригу.

Владимир Зеленский встретился в Таллинне с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнес речь перед Рийгикогу.

На встречах шла речь о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также о долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

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