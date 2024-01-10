ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия грозит начать наступление на Харьков, но ресурсов для этого не имеет

Издание Bloomberg опубликовало материал, основанный на анонимных источниках, о том, как в декабре в Эр-Рияде прошла публичная встреча с участием стран G7, Украины и государств, в отношении которых в последние годы стали использовать новый модный геополитический термин «Глобальный юг».

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Говорят, что это был формат общения между высокопоставленными представителями служб безопасности, на котором была предпринята попытка объяснить возможную реализацию мирного плана, разработанного Украиной. О встрече не сообщалось публично, якобы для того, чтобы дать участникам возможность более свободно выражать свои взгляды. Подобные встречи проводились и в прошлом с целью укрепления позиций Украины на международном уровне по урегулированию конфликта, но предыдущие такие встречи были публичными.

Содержание встречи оценить сложно. Bloomberg указывает, что Китай, ОАЭ и Бразилия, принимавшие участие в предыдущих таких встречах, в этот раз не прислали своих представителей. Но это автоматичски не означает деградацию данного процесса.

По данным Bloomberg, Украина пытается добиться от международного сообщества принятия только таких мирных предложений, что основаны на территориальной целостности Украины. Задачей стран G7 также было убедить других участников, что они и дальше будут поддерживать Украину.