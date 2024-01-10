ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия грозит начать наступление на Харьков, но ресурсов для этого не имеет

Издание Bloomberg опубликовало материал, основанный на анонимных источниках, о том, как в декабре в Эр-Рияде прошла публичная встреча с участием стран G7, Украины и государств, в отношении которых в последние годы стали использовать новый модный геополитический термин «Глобальный юг».
Западу не удалось оказать дипломатическое давление на Россию
Говорят, что это был формат общения между высокопоставленными представителями служб безопасности, на котором была предпринята попытка объяснить возможную реализацию мирного плана, разработанного Украиной. О встрече не сообщалось публично, якобы для того, чтобы дать участникам возможность более свободно выражать свои взгляды. Подобные встречи проводились и в прошлом с целью укрепления позиций Украины на международном уровне по урегулированию конфликта, но предыдущие такие встречи были публичными.
Содержание встречи оценить сложно. Bloomberg указывает, что Китай, ОАЭ и Бразилия, принимавшие участие в предыдущих таких встречах, в этот раз не прислали своих представителей. Но это автоматичски не означает деградацию данного процесса.
По данным Bloomberg, Украина пытается добиться от международного сообщества принятия только таких мирных предложений, что основаны на территориальной целостности Украины. Задачей стран G7 также было убедить других участников, что они и дальше будут поддерживать Украину.
Трудно понять, чего удалось добиться на встрече. Несомненно то, что даже при отсутствии видимого прогресса Украине и ее сторонникам придется продвигаться вперед и путем проведения таких встреч, хотя бы для того, чтобы затруднить выход России из дипломатической изоляции. Несмотря на достаточно публичную поддержку Китая, Россия до сих пор не смогла придумать какой-либо реальный план прекращения военных действий и по-прежнему требует капитуляции Украины.