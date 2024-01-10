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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия грозит начать наступление на Харьков, но ресурсов для этого не имеет

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Активизация атак россиян также привела и к почти двукратному увеличению их потерь в живой силе
  • Недавние взрывы в Иране теперь довольно твердо приписываются афганскому отделению ИГИЛ
  • ИГИЛ выступило с заявлением, в котором не одобряет атаку ХАМАС

России удалось создать информационный поток новостей о том, что вот-вот начнется крупное наступление российской армии на Харьков. Речь идет об информационной операции, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Издание Bloomberg опубликовало материал, основанный на анонимных источниках, о том, как в декабре в Эр-Рияде прошла публичная встреча с участием стран G7, Украины и государств, в отношении которых в последние годы стали использовать новый модный геополитический термин «Глобальный юг».

Западу не удалось оказать дипломатическое давление на Россию

Говорят, что это был формат общения между высокопоставленными представителями служб безопасности, на котором была предпринята попытка объяснить возможную реализацию мирного плана, разработанного Украиной. О встрече не сообщалось публично, якобы для того, чтобы дать участникам возможность более свободно выражать свои взгляды. Подобные встречи проводились и в прошлом с целью укрепления позиций Украины на международном уровне по урегулированию конфликта, но предыдущие такие встречи были публичными.

Содержание встречи оценить сложно. Bloomberg указывает, что Китай, ОАЭ и Бразилия, принимавшие участие в предыдущих таких встречах, в этот раз не прислали своих представителей. Но это автоматичски не означает деградацию данного процесса.

По данным Bloomberg, Украина пытается добиться от международного сообщества принятия только таких мирных предложений, что основаны на территориальной целостности Украины. Задачей стран G7 также было убедить других участников, что они и дальше будут поддерживать Украину.

Трудно понять, чего удалось добиться на встрече. Несомненно то, что даже при отсутствии видимого прогресса Украине и ее сторонникам придется продвигаться вперед и путем проведения таких встреч, хотя бы для того, чтобы затруднить выход России из дипломатической изоляции. Несмотря на достаточно публичную поддержку Китая, Россия до сих пор не смогла придумать какой-либо реальный план прекращения военных действий и по-прежнему требует капитуляции Украины.

Выйти из дипломатической изоляции таким способом сложно, но сильного глобального давления на Россию так и не было создано в течение почти уже двух лет. Если Европа и США не смогут принять политические решения о дальнейшей поддержке Украины в ближайшие недели, этот дипломатический процесс не сможет долго быть убедительным для его участников.

Американский соцопрос в России

Вчера в украинских СМИ появилась новость о том, что социологи Чикагского университета провели в России классический опрос с участием более 1000 респондентов, согласно которому можно сделать вывод, что около 63 процентов населения России активно поддерживают войну против Украины. 58 процентов респондентов поддержали внутреннюю политику президента России, 67 процентов поддержали его внешнюю политику, а 66 процентов планируют проголосовать за продолжение правления президента Путина на весенних выборах.

В этих результатах есть определнная логика, но нет никакого сравнения с некоторыми предыдущими аналогичными исследованиями. Исследование якобы проводилось в форме телефонного опроса. К сожалению, невозможно оценить серьезность данного исследования, не зная, как контролировалось согласие участников опроса отвечать на вопросы. Маловероятно, что жители России захотят честно и открыто ответить на вопросы по телефону, если им позвонят американские социологи и захотят узнать мнение российских граждан по каким-либо политическим вопросам.

Международный институт изучения войны (ISW) представил собранную по крупицам информацию в аналитическом тексте о том, что Россия хочет создать 15-километровую буферную зону в районе Харькова, то есть вторгнуться своими войсками со стороны Белгорода в направлении Харькова и вновь оккупировать приграничные районы Украины.

Аналитики ISW ссылаются на сделанное вчера заявление представителя администрации президента России Пескова о том, что Россия принимает меры по сокращению атак на город Белгород. Как указывалось уже несколько дней назад, это в основном информационная операция.

Ответственным за стратегические коммуникации ведомствам в России удалось создать (или значительно усилить) информационный поток, согласно которому вот-вот начнется крупное наступление российской армии на Харьков. Хотя российское руководство, безусловно, хотело бы провести такое наступление, на данный момент у них нет сил, сосредоточенных в направлении Харькова, что были бы достаточны для такой операции.

Для российского военного командования сейчас очевидным приоритетом является захват всей территории Донбасса и сохранение нынешней линии фронта на юге Украины. Поскольку СМИ охотно публикуют информацию о планах захвата Харькова, можно предположить, что Россия может собрать в приграничных районах какие-то подразделения специального назначения. Поскольку операции спецназа по пересечению границы проводятся регулярно, их легко рекламировать в СМИ.

Эта ситуация напоминает прошлогодние информационные операции, когда россияне долгое время пытались создать впечатление, что они готовятся к новому вторжению в направлении Киева с территории Беларуси. ISW также приходит к выводу, что наступление в направлении Харькова в настоящее время для России неосуществимо.

Ситуация на фронтах

В районе Сватово и Северодонецка активизировалась активность российских атак как в направлении Купянска, так и в направлении Лимана. Оборона Украины там держится.

В районе Бахмута активность российских войск по-прежнему низкая.

В окрестностях Донецка интенсивность российского наступления находится на обычном уровне последних нескольких недель. Бои по-прежнему идут в «серой зоне», и в некоторые дни происходят незначительные изменения в дислокации войск, иногда в пользу российских, иногда - в пользу украинских войск. Никаких серьезных продвижений там не произошло.

На Южном фронте активность российских войск вчера была низкой. Попытки россиян атаковать украинские позиции на восточном берегу Днепра были более многочисленными, но точных сведений об успехах российской армии нет.

Активизация российских атак также привела к увеличению российских потерь в живой силе почти в два раза по сравнению с двумя предыдущими днями.

Заявление ИГИЛ

В те дни было замечено, что ИГИЛ выступило с заявлением, в котором не поддержало атаку, организованную ХАМАС в секторе Газа, поскольку она была совершена строго в интересах Ирана. Иными словами, по мнению ИГИЛ, палестинские сунниты бессмысленно жертвуют собой ради целей главного врага, шиитов. Это заявление указывает не на изменение отношения ИГИЛ к Израилю, а, скорее, на их более глобальные цели. Недавние взрывы в Иране теперь также довольно твердо приписывают афганскому отделению ИГИЛ.

Противостояние между суннитами и шиитами является одним из перманентных противоречий на Ближнем Востоке, что не позволяет Ирану слишком быстро эскалировать военные действия против Израиля путем простого размахивания флагами. По крайней мере, это не сработает в ближайшем будущем.

Очередной командир убит

Очередной высокопоставленный командир «Хезболлы» Али Хусейн Берси, организовавший авиаудары «Хезболлы» по Израилю на юге Ливана, был убит в Ливане. На этот раз Изриаль взял на себя ответственность за нападение, также была опубликована видеозапись авиаудара. «Хезболла» в очередной раз получила сигнал о том, что пора прекратить нападения на Израиль. Можно предположить, что «Хезболла» понимает, что контратаки Израиля становятся все более мощными. Скоро станет понятно, сможет ли «Хезболла» ответить некоторой эскалацией.

Военные действия в секторе Газа продолжаются в обычном режиме. Израильская армия также потерпела еще одну неудачу, когда шесть солдат израильской армии были убиты в центре сектора Газа при расчистке туннеля ХАМАС.

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