Очень круто ⟩ Смотрите, на каком авто отправились на чемпионат Европы братья Селевко

«Мы очень рады, что на этот раз сможем выступить на чемпионате вместе, это придает нам больше уверенности, и наша цель – показать свои программы без ошибок, чтобы можно было расчитывать на хорошие оценки судей, – прокомментировал Александр Селевко. – Mercedes-Benz, предоставленный нам компанией Veho для поездки в Каунас, потрясающе комфортабелен и вместит всю нашу команду. Мы очень благодарны за сотрудничество».

«Veho старается поддерживать талантливых эстонских спортсменов, и, прежде всего, мы хотим обеспечить Александра и Михаила безопасным и современным транспортом, чтобы спортсмены и их команда смогли без забот и со всеми удобствами добраться до соревнований и вернуться домой, надеюсь, с хорошими результатами. Болеем за талантливых братьев и желаем им успешных соревнований!» – сказал руководитель направления фургонов Veho Данел Хейн.

Транспортным средством Александра и Михаила для Чемпионата Европы стал люксовый минивэн Mercedes-Benz V-класса, вмещающий до 8 человек. Автомобиль оснащен системой быстросъемных сидений, позволяющей перемещать или снимать их при необходимости, а задняя дверь EASY-PACK делает погрузку и разгрузку оборудования особенно легкой. Пакет систем помощи водителю благодаря интеллектуальным системам делает вождение более безопасным, ассистент парковки с камерой 360° также облегчает маневрирование.

Александр Селевко (22) — двукратный бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, бронзовый призер Nordics Open 2019 и трехкратный чемпион Эстонии (2020–22). Селевко проходил в финалы юниорского чемпионата мира, чемпионатов Европы и мира и с гордостью представлял Эстонию на зимних Олимпийских играх 2022 года. Его младший брат Михаил (21) — чемпион Tallinn Trophy 2019 года, серебряный призер Challenge Cup 2022 года и трехкратный чемпион Эстонии (2019, 2023–24).