Таллиннский зоопарк обрел нового руководителя

По словам вице-мэра Владимира Света, Таллиннский зоопарк - большое и уникальное учреждение, поэтому поиск руководителя стал серьезной задачей.

«Нашей целью было найти для зоопарка ведущего за собой, заботливого руководителя высшего уровня, который хорошо умеет управлять людьми и процессами, а также знаком со сферой деятельности. Мы ждем от нового директора улучшения благополучия обитателей зоопарка, привлечения посетителей, а также развития международного сотрудничества. Перед Каупо Хейнма вне сомнений стоят большие вызовы, но в сотрудничестве с коллективом все цели становятся достижимыми», - сказал Свет.

Как отметил Каупо Хейнма, должность директора Таллиннского зоопарка ставит перед ним серьезные задачи.

«Надеюсь стать достойным руководителем этой организации, поскольку мои предшественники в этой должности задали высокую планку. Я вижу развитие зоопарка так, чтобы одинаково ценились и хорошо себя чувствовали как животные, так и работники, и посетители. Не стоит забывать и о пространстве, в котором оказываешься, входя в зоопарк. Оно должно находиться в гармонии с природой и быть экологичным. Так мы сделаем зоопарк еще лучше», - сказал Хейнма.

Первый открытый конкурс на место директора Таллиннского зоопарка проходил с 25 мая по 15 июня 2023 года. В июле для проведения конкурса была сформирована комиссия из четырех человек, которая пришла к выводу, что ни один из представленных кандидатов не соответствовал заданным критериям.

После того как первый конкурс провалился, был проведен второй открытый конкурс, параллельно приступили к целенаправленному поиску с помощью агентства по подбору персонала. В открытом конкурсе приняли участие 28 человек. В результате конкурса комиссия приняла решение назначить директором Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма.

Каупо Хейнма получил степень магистра по специальности науки о природе в Таллиннском университете. Он имеет опыт управления организациями, людьми и ресурсами, а также опытом международного сотрудничества. Хейнма руководил отделом организации окружающей среды в Министерстве окружающей среды (после 1 июля 2023 года - Министерство климата), а также работал около пяти лет до сентября 2023 года вице-канцлером Министерства климата.

В комиссию по выбору директора Таллиннского зоопарка входил руководитель департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, председатель комиссии Яан Тармак, городской директор по персоналу Вильве Райк, вице-мэр Владимир Свет, а также эксперт Александр Семенов.

Прежний руководитель Таллиннского зоопарка покинул должность 9 апреля 2023 года.