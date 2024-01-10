Гигантские счета ⟩ Лечение молодой собаки пенсионерам не по карману

За лечение молодой собаки необходимо заплатить огромную, по мерках пожилых хозяев, сумму - не менее 2000 евро.

Все началось с того, что пес Ромми, которому на тот момент исполнился лишь год, почувствовал себя плохо.

Походка Ромми стала неустойчивой, пес перестал есть, у него началась рвота.

Хозяева сразу обратились в ветеринарную клинику в Вильянди, где ему были назначены антибиотики и обезболивающие.

Несмотря на это, состояние Ромми становилось все хуже, он больше не мог передвигаться самостоятельно.

Местные врачи предположили, что, вероятней всего, речь идет о неврологической проблеме, и собаку нужно срочно везти в клинику Эстонского университета естественных наук в Тарту.

«Первоначальный счет составлял 1500 евро, и с этими расходами пенсионеры могли бы как-то справиться. Но поскольку состояние Ромми по-прежнему остается очень плохим, ему необходимо дальнейшее пребывание в клинике и серьезные обследования», - рассказывает один из волонтеров Союза защиты животных.

«Сейчас предполагаемая сумма счета уже превышает 2000 евро - старики такую сумму при всем желании выложить не могут», - дополняет картину волонтер.

Прерывать жизнь молодой собаки из-за высоких медицинских счетов также неэтично, особенно когда есть надежда на выздоровление.

Ромми, вероятно, нужно будет сделать МРТ, что тоже дорого.

В ходе неврологического обследования было установлено, что у него нарушена функция спинного мозга в верхнем сегменте шеи. Вероятно, заблокирован нерв, из-за чего собака не может нормально двигаться.

На данный момент точного диагноза пока нет, ожидаются результаты лабораторных исследований из Германии, но есть подозрение на фиброзно-хрящевую эмболию и миелит.

«У Ромми очень заботливые хозяева, которые сделают все, чтобы собака прожила счастливую жизнь. У них просто больше нет денег...» - констатирует волонтер.

Ромми нужна ваша поддержка, чтобы покрыть медицинские расходы Пояснение к пожертвованию: ROMMI Eestimaa Loomakaitse Liit EE742200221052074915 (Swedbank) EE441010220252652225 (SEB) EE181700017004664286 (Luminor Bank) EE087700771003771380 (LHV Pank) EE824204278617897405 (Coop Pank) Телефоны для пожертвований: 9000 777 (5 евро) 9000 888 (10 евро) Примечание: необходимо прослушать приветственный текст до конца, иначе сделать пожертвование по телефону не удастся.