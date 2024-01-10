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Объясняют военные эксперты: почему ракеты Taurus могут обеспечить Украине решающий перевес в войне?

tehnika.postimees.ee
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По оценке оружейных экспертов, ракеты Taurus могут стать исключительно сильным козырем Украины в отражении российской военной агрессии.
По оценке оружейных экспертов, ракеты Taurus могут стать исключительно сильным козырем Украины в отражении российской военной агрессии. Фото: Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины продолжают запрашивать у Германии крылатые ракеты большой дальности Taurus. Интеграция этих ракет в военную стратегию Украины может оказаться решающим фактором в конфликте. Эти ракеты не только укрепят обороноспособность Украины, но и обеспечат значительное наступательное преимущество. Способность наносить высокоточные удары на большие расстояния может изменить динамику событий на поля боя, предоставив Украине возможность склонить ситуацию в свою пользу.

Тема вновь привлекла внимание в начале года после призыва бывшего президента Германии Йоахима Гаука оснастить Украину ракетами Taurus, сделанном в интервью газете Bild 7 января.

В то же время позиция канцлера Германии Олафа Шольца пока не отправлять ракеты Taurus вызывает острые дискуссии, поскольку Шольц обеспокоен прямым втягиванием Германии в войну. Шольц продолжает колебаться. И это несмотря на то, что Украина уже получила другие ракеты большой дальности, такие как Storm Shadow от Великобритании и SCALP - от Франции.

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