Объясняют военные эксперты: почему ракеты Taurus могут обеспечить Украине решающий перевес в войне?

В то же время позиция канцлера Германии Олафа Шольца пока не отправлять ракеты Taurus вызывает острые дискуссии, поскольку Шольц обеспокоен прямым втягиванием Германии в войну. Шольц продолжает колебаться. И это несмотря на то, что Украина уже получила другие ракеты большой дальности, такие как Storm Shadow от Великобритании и SCALP - от Франции.