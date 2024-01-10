Вооруженные силы Украины продолжают запрашивать у Германии крылатые ракеты большой дальности Taurus. Интеграция этих ракет в военную стратегию Украины может оказаться решающим фактором в конфликте. Эти ракеты не только укрепят обороноспособность Украины, но и обеспечат значительное наступательное преимущество. Способность наносить высокоточные удары на большие расстояния может изменить динамику событий на поля боя, предоставив Украине возможность склонить ситуацию в свою пользу.
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Объясняют военные эксперты: почему ракеты Taurus могут обеспечить Украине решающий перевес в войне?
Тема вновь привлекла внимание в начале года после призыва бывшего президента Германии Йоахима Гаука оснастить Украину ракетами Taurus, сделанном в интервью газете Bild 7 января.