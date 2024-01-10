Новогодний подарок: из регистра удалили действующую компанию

«Обещаю, что дам свои комментарии по этой теме во второй половине недели, – сказала она. – На данный момент все, что я могу сказать, это то, что наша деятельность продолжается в обычном режиме. Мы находимся в тесном контакте с бросившими нам вызов госучреждениями и планируем нашу деятельность на этот год и на последующий период».