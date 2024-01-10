Новогодний подарок: из регистра удалили действующую компанию

По решению суда компания Kingitus.ee OÜ была удалена из регистра из-за непредоставления отчета за 2022 финансовый год, при этом сам магазин подарков продолжает работать, пишут «Деловые ведомости».
Генеральный директор Kingitus.ee Кадри Лепик кратко прокомментировала Äripäev, что речь идет об ошибке.
«Обещаю, что дам свои комментарии по этой теме во второй половине недели, – сказала она. – На данный момент все, что я могу сказать, это то, что наша деятельность продолжается в обычном режиме. Мы находимся в тесном контакте с бросившими нам вызов госучреждениями и планируем нашу деятельность на этот год и на последующий период».
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