«Люди стояли даже в туалете»: битком набитые поезда – неизбежность, пока не купят новые

По мнению академика Кристы Фишер, поезд скорее должен быть средством передвижения для студентов, а не привилегией для богатых: «Те, кто ценит комфорт, могут пользоваться Lux Express lounge».

Отправляясь на самолёт, представительница точных наук, живущая в Тарту, выбирает автобус, но в целом она предпочитает поезда. Тем не менее, она недовольна, что для поездки в час пик была предоставлена короткая версия поезда. Кроме того, в других частях мира в междугородных поездах не продается больше билетов, чем имеется мест.

Сама Фишер также была вынуждена ехать стоя из Тарту в Таллинн днем в пятницу. «Вначале можно было хоть телефон из кармана вынуть, но в Тапа в поезд вошла половина армейской части, и тогда даже руками пошевелить стало невозможно». По ее мнению, железнодорожная компания не должна взимать одинаковую плату за проезд с тех, кто удобно сидит, и с тех, кто зажат среди других пассажиров.