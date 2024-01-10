Власти Таллинна повысили зарплату столичным педагогам

Вице-мэр Андрей Канте пояснил, что нижняя ставка оплаты труда столичных работников сферы образования корректируется, поскольку и на государственном уровне нижняя ставка оплаты труда учителей общеобразовательных школ и прикладных школ повышена на 3,1%. «Помимо этого Таллинн повышает плату за классное руководство до 200 евро, чтобы укрепить роль классного руководителя. До сих пор плата за классное руководство в основной школе составляла 130 евро, а в гимназии - 100 евро», - добавил Канте.

Нижняя ставка оплаты труда учителей общеобразовательных и прикладных школ повысится по всей стране начиная с 1 января с 1749 до 1803 евро. В связи с этим на тот же уровень повысятся нижние ставки оплаты труда учителей таллиннских общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, а также учителей детских садов и опорных специалистов. Нижняя ставка оплаты труда помощников учителей в дошкольных детских учреждениях с 1 января повысится с 1050 до 1085 евро. Нижняя ставка оплаты труда учителя школы по интересам возрастет с 1749 до 1803 евро.

Начиная с января ожидается рост зарплат руководителей таллиннских детских садов и школ. Нижняя ставка зарплаты директора дошкольного учреждения возрастет в соответствии с количеством групп до 2250 евро в месяц (1-3 групп), 2535 евро (4-10 групп), 2725 евро (11 и более групп). Нижняя ставка оплаты труда директора школы по интересам возрастет в зависимости от количества учеников до 2525 евро в месяц (до 900 учеников), 2725 евро (901-1400 учеников), 3215 евро (более 1400 учеников).

Нижняя ставка зарплаты директоров общеобразовательных школ возрастет в зависимости от числа учеников до 2390 евро в месяц (до 350 учеников), 2650 евро (351-700 учеников), 2920 евро (701-900 учеников), 3180 евро (более 900 учеников). Нижняя ставка оплаты труда директоров основной школы Кадака, основной школы Ристику, Лаагнаского детского сада-основной школы, Тондиской основной школы, Ласнамяэской основной школы и школы Хелени составит 2650 евро в месяц. Зарплата директоров общеобразовательных школ покрывается из средств государственного бюджета, выделенных Таллинну на поддержку образования.

Сегодняшнее постановление Таллиннской горуправы будет применяться задним числом с 1 января 2024 года.