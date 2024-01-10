WEF: основная угроза в год выборов в крупных державах – дезинформация, созданная с помощью ИИ

Глобальный отчет о рисках WEF на 2024 год был опубликован за неделю до ежегодной встречи политической и деловой элиты в Давосе. В нем также предупреждается об опасностях, связанных с изменением климата, кризисом стоимости жизни и угрозами, вызванными войнами.