В Италии запретили пропагандистскую выставку о «возрождении Мариуполя»

Русское культурное общество в итальянской административной области Эмилия-Романья пыталось арендовать на 20 января помещения в городском холле Модены для организации там конференции-выставки «Мариуполь: послевоенное возрождение».

Однако в мэрии города сочли, что мероприятие выглядит как «демонстрация общественной поддержки военного вторжения России в Украину».

В мэрии добавили, что заявления Русского культурного общества не соответствуют ценностям итальянской конституции, особенно - в части запрета на пропаганду фашистской и расистской идеологии.

Представитель МИДа Украины Олег Николенко заявил, что просил власти Модены запретить пропагандистскую выставку.

«Мы искренне приветствуем это решение. Мы благодарны как правительству города, так и итальянским украинцам, которые не дали обмануть итальянское общество относительно последствий военных преступлений России в Мариуполе и в целом в Украине», - сказал Николенко.