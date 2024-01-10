В столичном районе Пирита появится современный променад

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что для представительского пляжа Таллинна важно создать целостное и современное решение, которое поможет дополнить пляжные услуги для посетителей.

«В соответствии с детальной планировкой, в пляжной зоне Пирита планируется круглогодичное общественное использование с применением для этих целей современных пространственных решений. Это даст возможность сделать песчаный пляж Пирита более привлекательным, в то же время сохранятся важные для района ценности. Запланированные изменения гармонируют с прилегающей лесной зоной и обеспечивают сохранение вида на силуэт Старого города», - сказала Липпус.

Согласно утвержденной планировке, променад вдоль пляжа рядом с лесом соединит зоны различной деятельности, такие как тренажерная зона, детская игровая площадка и площадки для игры в мяч, временная сцена с трибунами. Запланировано строительство киосков и павильонов. Застройка не будет ограничивать обзор на дорожках, ведущих на пляж. Сеть пешеходных и велосипедных дорожек, а также пляжный променад будут соединены с пешеходно-велосипедной дорожкой на Меривялья-теэ и променадом вдоль Пирита теэ.

Планировка обеспечит хороший доступ на всей протяженности пляжной зоны, ступени и лестницы на променаде будут исключены. При строительстве ступеней и лестниц параллельно должны быть созданы безопасные уклоны для передвижения по променаду. Парковка посетителей решена в виде велопарковок и существующих парковочных зон, например, на бульваре Суплузе.

Старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт выразил удовлетворенность в связи с тем, что было принято решение об утверждении детальной планировки пляжной зоны Пирита. «Учитывая нынешнее состояние пляжа Пирита, на котором отсутствует современная инфраструктура, сейчас самое время обновить пляж. К счастью, процесс начался. Пляж всегда был одним из важнейших символов Пирита и частью идентичности района. Надеюсь, что решение Таллиннского горсобрания будет положительным и мы сможем двигаться дальше в сторону реализации проекта, чтобы приступить к строительству», - сказал Саарнийт.

Детальная планировка включает расширение здания Пиритаского центра досуга, с условием, что будет сохранен исторический фасад. На участке по адресу Меривялья теэ, 5b, разрешается строительство здания коммерческого назначения высотой до двух этажей (не выше 9 м), например, гостиницы с кафе.

Планировка составлена OÜ Ruum ja maastik. Для определения лучшего пространственного решения был организован архитектурный конкурс, победившая в нем работа называется Väät. Она легла в основу составления планировки. Идея работы заключается в том, чтобы сохранить дикость прибрежного леса и придать пляжной зоне Пирита характерное комплексное дизайнерское решение.

Детальная планировка пляжной зоны Пирита еще должна быть одобрена Таллиннским горсобранием.