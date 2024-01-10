Громкое дело. Тынис Сильдару обвиняется в незаконном использовании имущества Келли Сильдару стоимостью почти миллион евро

В конце декабря Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Тынису Силдару обвинение в присвоении. Собранные в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют о том, что Тынис Сильдару в период с 2014 по 2020 год незаконно использовал имущество, заработанное его несовершеннолетней дочерью, передав его себе и третьим лицам.

«Родитель является законным представителем и хранителем имущества своего потомка до достижения ребенком совершеннолетия. Однако это не означает, что родитель может относиться к имуществу ребенка так, как если бы оно принадлежало ему. Напротив – родитель должен хранить принадлежащее ребенку имущество отдельно и может использовать его только для содержания ребенка, управления имуществом или покрытия других текущих расходов, связанных с ребенком. Однако стоит помнить, что ребенка должны содержать родители, а не сам ребенок», - прокомментировала Postimees прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры, представляющая гособвинение, Леэлет Кивиоя.

«Материалы досудебного расследования свидетельствуют о том, что Тынис Сильдару, как опекун ребенка, неоднократно снимал наличные и осуществлял переводы с расчетного счета дочери на свой счет и третьим лицам. При этом прокуратура не убеждена, что деньги были использованы в интересах дочери.

Поэтому главный вопрос начинающегося судебного разбирательства заключается в том, отвечали ли сделки Тыниса Сильдару с имуществом, принадлежащим ребенку, интересам ребенка или нет. Согласно обвинительному заключению, Тынис Сильдару не совершал сделок общей суммой порядка миллиона евро в интересах своего ребенка, а передал имущество себе и третьим лицам», - добавила она.

Первоначально Тынису Силдару также предъявили подозрение в физическом насилии и угрозах.

«Поскольку досудебное расследование не выявило конкретных эпизодов насилия или угроз, на основании которых могло быть предъявлено обвинение, прокуратура закрыла уголовное производство по этому поводу», - заключила Кивиоя.