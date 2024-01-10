Бывшая сопредседательница Партии зеленых присоединилась к социал-демократам

«Я считаю, что социал-демократы сейчас самая влиятельная партия в Эстонии, которая в состоянии отстоять экологичное и стабильное будущее. Важную роль в этом играют доходы людей, поскольку обеспеченное общество более требовательно к здоровой жилой среде и готово защищать бережное отношение к природе. Я верю, что благодаря своим знаниям и опыту я смогу внести свой вклад к разработку решений, как объединить благополучие людей и окружающей среды», - сказала Йоханна Мария Тыугу.

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, ясно, что экономический рост должен считаться с природой и людьми.

«Йоханна Мария Тыугу долгое время занимается зелеными темами, и ее компетентность очень нужна, например, по таким темам, как грамотное внедрение циркулярной экономики и более мудрое использование имеющихся ресурсов. Чем активнее в большой политике о важных темах говорят эксперты, тем реальнее построить благополучное будущее», - отметил Ляэнеметс.

С 2022 по 2023 год Йоханна Мария Тыугу была сопредседательницей Партии зеленых, также была кандидатом на пост мэра Тарту. Она заканчивает учебу в Тартуском университете по специальности семиотика.