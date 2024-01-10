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В связи с ремонтом трубопровода в нескольких домах в центре Таллинна отключат отопление

BNS
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Отопления в нескольких домах в центре Таллинна не будет примерно в течение 8 часов. Иллюстративное фото
Отопления в нескольких домах в центре Таллинна не будет примерно в течение 8 часов. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

С вечера среды до раннего утра 11 января предприятие Utilitas Tallinn будет ремонтировать трубопровод центрального отопления по адресу Кентманни, 10 в Таллинне.

Работы начнутся в среду в 22.00 и закончатся в 6.00 утра в четверг. Как сообщили в Utilitas, в связи с ремонтными работами будет прекращена подача тепла в здания клиентов Utilitas на улицах Аллика, Каупмехе, Кентманни, Кентманни пыйк, Лембиту, Лийвалайя, Лятте, Рявала пуйестеэ и Татари.

Компания Utilitas проинформировала управляющих зданиями о приостановке подачи тепла.

В связи с проведением работ в этом районе действует временное регулирование движения.

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