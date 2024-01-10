В связи с ремонтом трубопровода в нескольких домах в центре Таллинна отключат отопление

Работы начнутся в среду в 22.00 и закончатся в 6.00 утра в четверг. Как сообщили в Utilitas, в связи с ремонтными работами будет прекращена подача тепла в здания клиентов Utilitas на улицах Аллика, Каупмехе, Кентманни, Кентманни пыйк, Лембиту, Лийвалайя, Лятте, Рявала пуйестеэ и Татари.