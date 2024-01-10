Компания Apple заявила об открытии продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro со второго февраля в США.
Apple объявила дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Пока только в США, где она будет стоить 3500 долларов
Покупатели в Америке смогут оформить предварительный заказ на устройство Apple Vision Pro за 3499 долларов с середины января. Дата его выхода на другие рынки пока не известна.
Это первый крупный продукт, выпущенный компанией с выхода Apple Watch в 2015 году.
После нескольких лет, сопровождавшихся слухами о разработке гарнитуры, технологический гигант Apple представил ее на обозрение в июне 2023 года. Однако с тех пор возникли проблемы.
По данным издания Financial Times, компания снизила планы производства в этом году более чем в два раза: с 1 млн устройств до 400 000.
В Apple также сообщили, что устройство смешанной реальности будет рассчитано на 256 ГБ памяти. Разработчики также уточнили, что технология «отслеживания глазом» в этом устройстве может работать при помощи одного доминирующего глаза - это касается людей, которые не могут видеть в равной степени обоими глазами.
Но что интересно, компания настаивает, что ее устройство не следует сравнивать с другими продуктами на рынке. Разработчикам приложений рекомендовали называть свои продукты «пространственными вычислениями».
«Не описывайте опыт в вашем приложениями как дополненную реальность, виртуальную реальность, расширенную реальность или смешанную реальность», - говорилось в посте в блоге Apple, адресованном разработчикам.
В случае успеха этот продукт может стать новым источником дохода для Apple. Однако цена может оказаться неподъемной для многих покупателей по всему миру, особенно в условиях подорожания жизни, так что этот гаджет, скорее всего, будет пользоваться популярностью только среди наиболее обеспеченных покупателей.
Эффект «смешанной реальности»
Би-би-си стала одной из немногих новостных организаций в мире, которой разрешили протестировать это устройство в июне прошлого года.
В отличие от многих существующих гарнитур, Apple не стала размещать внутри Vision Pro аккумулятор, чтобы голове не было так тяжело. Аккумулятор подключается с помощью кабеля, но его все равно придется держать где-то рядом.
Надев гарнитуру, вы видите комнату вокруг вас, но не через стекло, а через множество встроенных камер (гарнитура впервые оснащена 3D-камерой.).
Это и создает эффект «смешанной реальности» - цифровой контент проецируется на окружающее пространство.
Физически нажимать нужно всего одну кнопку в правой верхней части гарнитуры, и на экране появляются знакомые иконки приложений, знакомых пользователям iPhone, включая iMessage, Photos и Apple TV.
Далее гарнитура отслеживает ваш взгляд. Вы смотрите на определенное приложение, сжимаете большой и указательный пальцы, и оно открывается.
Уровень погружения можно настроить: физическое колесико позволяет увеличить или уменьшить размер того, на что вы смотрите - нужный вам предмет можно увеличить до размеров комнаты или превратить в экран, наложенный поверх стены.
Однако если кто-то физически зайдет в поле зрения камеры перед вами, вы увидите этого человека, никакие виртуальные объекты его для вас не заслонят.
При возникновении проблем во время демонстрации, сотрудник Apple напоминал нам, что это еще не готовый продукт, а запрет Apple на съемку означал, что эти проблемы не могут быть записаны или опубликованы в интернете.