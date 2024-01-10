Apple объявила дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Пока только в США, где она будет стоить 3500 долларов

Покупатели в Америке смогут оформить предварительный заказ на устройство Apple Vision Pro за 3499 долларов с середины января. Дата его выхода на другие рынки пока не известна.

Это первый крупный продукт, выпущенный компанией с выхода Apple Watch в 2015 году.

После нескольких лет, сопровождавшихся слухами о разработке гарнитуры, технологический гигант Apple представил ее на обозрение в июне 2023 года. Однако с тех пор возникли проблемы.

По данным издания Financial Times, компания снизила планы производства в этом году более чем в два раза: с 1 млн устройств до 400 000.

В Apple также сообщили, что устройство смешанной реальности будет рассчитано на 256 ГБ памяти. Разработчики также уточнили, что технология «отслеживания глазом» в этом устройстве может работать при помощи одного доминирующего глаза - это касается людей, которые не могут видеть в равной степени обоими глазами.

Но что интересно, компания настаивает, что ее устройство не следует сравнивать с другими продуктами на рынке. Разработчикам приложений рекомендовали называть свои продукты «пространственными вычислениями».

«Не описывайте опыт в вашем приложениями как дополненную реальность, виртуальную реальность, расширенную реальность или смешанную реальность», - говорилось в посте в блоге Apple, адресованном разработчикам.