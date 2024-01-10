Жуткая статистика ⟩ Несовершеннолетние в Британии совершают по 18 изнасилований в день

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на полицейскую статистику, за 2022 год детьми и подростками в возрасте от десяти до 17 лет в Британии было совершено более 6800 изнасилований.

Кроме того, в 2022 году в стране было зарегистрировано 8020 нападений сексуального характера со стороны несовершеннолетних, плюс 15534 случая обмена непристойными изображениями детей и подростков, которые совершали сами несовершеннолетние.

Это на 400 процентов больше аналогичных показателей по состоянию на 2013 год.

Сами полицейские говорят о «растущей и тревожной тенденции» и связывают ее с повсеместной доступностью материалов порнографического содержания в интернете, в частности, так называемого «жесткого порно».

Самым младшим из совершивших преступление сексуального характера, о котором стало известно полиции, стал четырехлетний ребенок, загрузивший с телефона непристойное изображение своего малолетнего родственника.

Около 97 процентов британских подростков в возрасте от 12 до 15 лет владеют смартфоном, 83 процента детей в возрасте от пяти до семи лет используют планшет.

По словам полицейских аналитиков, в сегменте несовершеннолетних чаще всего преступления сексуального характера против детей и подростков совершаются в Британии в возрасте 14 лет, 82% преступников мальчики.

При этом жертвы знают насильника в девяти из десяти случаев.