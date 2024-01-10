Мы и так мало берем ⟩ Нотариусы не хотят отказываться от заверения договора залога

Нотариальная палата не поддерживает предложение Финансовой инспекции рассмотреть возможность отказа от нотариального заверения связанных с рефинансированием жилищного кредита сделок в целях снижения расходов, поскольку гонорар нотариуса составляет менее двух процентов затрат, связанных с рефинансированием кредита.
«Отмена требования нотариального удостоверения договора залога не приведет к значительной финансовой экономии при рефинансировании кредита, но при этом лишит заемщика юридической безопасности, поскольку только нотариус разъясняет собственнику недвижимости все последствия и риски, которые могут быть связаны с гарантией по кредиту», - заявила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.
«Трудно точно сказать, сколько клиент банка должен будет заплатить за досрочное расторжение кредитного договора, но, как правило, эта сумма равна процентам за три месяца», – пояснила Саар-Йохансон.
«Предположим, что сумма подлежащего рефинансированию кредита составляет 150 000 евро. Трудно точно сказать, сколько клиент банка должен будет заплатить за досрочное расторжение кредитного договора, но, как правило, эта сумма равна процентам за три месяца, – пояснила Саар-Йохансон. – Если маржа банка составляет, скажем, 1,8% и к ней добавляется шестимесячная ставка Euribor в размере 3,873%, то ежемесячная сумма процентов по кредиту в 150 000 евро может составлять около 700 евро. Таким образом, подлежащая уплате банку плата за расторжение договора составит 2100 евро».
Рефинансирующему кредит банку также необходимо уплатить за заключение договора, что обычно составляет один процент от суммы кредита. То есть для кредита в размере 150 000 евро такая плата составит 1500 евро.
Сумма ипотеки может быть в полтора раза больше суммы кредита, то есть около 225 000 евро для кредита в размере 150 000 евро. С 1 февраля прошлого года соблюдение нотариальной формы для заключения сделки о передаче ипотеки больше не требуется, однако при смене держателя ипотеки соглашение об изменении обеспеченных требований должно быть заключено в нотариально заверенной форме.
«Гонорар нотариуса при заключении такого договора рассчитывается на основании Закона о нотариальной плате, который предусматривает более низкую плату, чем при заключении первичного договора залога, то есть 10% от первоначальной суммы – в том числе и для того, чтобы рефинансирование кредита обходилось клиенту дешевле», - уточнила Мерле Саар-Йохансон.
Таким образом, при кредите в 150 000 евро гонорар нотариуса за изменение обеспеченных требований составит около 60 евро плюс налог с оборота.
При внесении в крепостную книгу нового держателя ипотеки в размере 225 000 евро государственная пошлина составляет 87,5 евро, а стоимость акта оценки недвижимости в среднем составляет 325 евро.
«Поэтому утверждение о том, что отмена требования о нотариальном заверении приведет к значительной экономии средств при рефинансировании кредита, никак не обосновано», - добавила Саар-Йохансон.
Следовательно, расходы, связанные с рефинансированием кредита в размере 150 000 евро, могут составить около 4100 евро, из которых плата нотариусу составляет менее двух процентов. «Поэтому утверждение о том, что отмена требования о нотариальном заверении приведет к значительной экономии средств при рефинансировании кредита, никак не обосновано», - добавила Саар-Йохансон.
Нотариальная палата – это общественно-правовое юридическое лицо, учрежденное 1 ноября 1993 года на основании Закона о нотариате с целью объединения нотариусов. Членами Нотариальной палаты являются все утвержденные в должности нотариусы. В настоящий момент в Эстонии работают 87 нотариусов и их услуги доступны во всех уездах страны.