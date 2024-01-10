Мы и так мало берем ⟩ Нотариусы не хотят отказываться от заверения договора залога

«Отмена требования нотариального удостоверения договора залога не приведет к значительной финансовой экономии при рефинансировании кредита, но при этом лишит заемщика юридической безопасности, поскольку только нотариус разъясняет собственнику недвижимости все последствия и риски, которые могут быть связаны с гарантией по кредиту», - заявила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

«Трудно точно сказать, сколько клиент банка должен будет заплатить за досрочное расторжение кредитного договора, но, как правило, эта сумма равна процентам за три месяца», – пояснила Саар-Йохансон.

«Предположим, что сумма подлежащего рефинансированию кредита составляет 150 000 евро. Трудно точно сказать, сколько клиент банка должен будет заплатить за досрочное расторжение кредитного договора, но, как правило, эта сумма равна процентам за три месяца, – пояснила Саар-Йохансон. – Если маржа банка составляет, скажем, 1,8% и к ней добавляется шестимесячная ставка Euribor в размере 3,873%, то ежемесячная сумма процентов по кредиту в 150 000 евро может составлять около 700 евро. Таким образом, подлежащая уплате банку плата за расторжение договора составит 2100 евро».

Рефинансирующему кредит банку также необходимо уплатить за заключение договора, что обычно составляет один процент от суммы кредита. То есть для кредита в размере 150 000 евро такая плата составит 1500 евро.