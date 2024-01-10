Чемпионат Европы по фигурному катанию. Среди пар первое место у Грузии

Среди спортивных пар фаворитами считаются Никита Володин (ранее представлял Россию, но в 2022 году сменил спортивное гражданство) и Минерва Фабьенне Хазе, представляющие Германию. Они проводят первый сезон вместе, но уже твердо вошли в мировую элиту. В минувшей серии Гран-при немцы выиграли два этапа, а затем и финал.

Серьезную конкуренцию им составили также бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, которые сейчас выступают за Венгрию.

Однако прогнозы оказались обманчивыми. Грузинская пара Метелкина-Берулава уверенно заняла первое место (71,30).

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве:

«Это была лучшая короткая программа в сезоне, я немного расстроен, потому что ожидал более высоких результатов, но не мне решать. Мы сегодня показали всё, на что способны», — сказал Берулава после проката.

Совсем скоро стартуют прокаты мужского одиночного катания.