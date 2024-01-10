Портал: сколько квартир и по какой цене предлагают внаем в разных районах Таллинна

Согласно статистике предложений по аренде портала недвижимости City24, самые доступные съемные квартиры в Таллинне находятся в Ласнамяэ и Мустамяэ. Удивительно, но самая высокая арендная плата в настоящее время взимается в Пыхья-Таллинне: даже на 14% выше, чем в Кесклинне.
Те, кто ищет съемное жилье, увидит, что в центре столицы предложение по сравнению с другими районами беспрецедентно велико: сейчас арендаторов ждет более 600 съемных квартир, сообщила руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
По состоянию на 10 января средняя цена квадратного метра съемных квартир в Таллинне составляет 13,6 евро.
Ниже приведены количество предложений по аренде квартир и средние цены предложения за квадратный метр в районах Таллинна в евро
Хааберсти - 117/13,8
Кесклинн - 632/14,7
Кристийне - 101/13
Ласнамяэ - 154/11,6
Мустамяэ - 178/11,6
Нымме - 54/12,6
Пирита - 41/15
Пыхья-Таллинн - 246/16,8
Среди наиболее эксклюзивных районов столицы - средняя цена за квадратный метр съемного жилья в Старом городе - 15,7 евро, а в Кадриорге - 17,4 евро.
Статистика основана на 1523 предложениях аренды квартир в Таллинне на портале недвижимости City24.ee по состоянию на 10 января 2024 года.