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Портал: сколько квартир и по какой цене предлагают внаем в разных районах Таллинна

rus.postimees.ee
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Каламая в Таллинне. Снимок иллюстративный.
Каламая в Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Aimur Kytt/Shutterstock

Согласно статистике предложений по аренде портала недвижимости City24, самые доступные съемные квартиры в Таллинне находятся в Ласнамяэ и Мустамяэ. Удивительно, но самая высокая арендная плата в настоящее время взимается в Пыхья-Таллинне: даже на 14% выше, чем в Кесклинне.

Те, кто ищет съемное жилье, увидит, что в центре столицы предложение по сравнению с другими районами беспрецедентно велико: сейчас арендаторов ждет более 600 съемных квартир, сообщила  руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По состоянию на 10 января средняя цена квадратного метра съемных квартир в Таллинне составляет 13,6 евро.

Ниже приведены количество предложений по аренде квартир и средние цены предложения за квадратный метр в районах Таллинна в евро 

Хааберсти - 117/13,8

Кесклинн -  632/14,7

Кристийне - 101/13

Ласнамяэ - 154/11,6

Мустамяэ - 178/11,6

Нымме - 54/12,6

Пирита - 41/15

Пыхья-Таллинн - 246/16,8

Среди наиболее эксклюзивных районов столицы - средняя цена за квадратный метр съемного жилья в Старом городе - 15,7 евро, а в Кадриорге - 17,4 евро.

Статистика основана на 1523 предложениях аренды квартир в Таллинне на портале недвижимости City24.ee по состоянию на 10 января 2024 года.

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