Портал: сколько квартир и по какой цене предлагают внаем в разных районах Таллинна

Те, кто ищет съемное жилье, увидит, что в центре столицы предложение по сравнению с другими районами беспрецедентно велико: сейчас арендаторов ждет более 600 съемных квартир, сообщила руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По состоянию на 10 января средняя цена квадратного метра съемных квартир в Таллинне составляет 13,6 евро.

Ниже приведены количество предложений по аренде квартир и средние цены предложения за квадратный метр в районах Таллинна в евро

Хааберсти - 117/13,8

Кесклинн - 632/14,7

Кристийне - 101/13

Ласнамяэ - 154/11,6

Мустамяэ - 178/11,6

Нымме - 54/12,6

Пирита - 41/15

Пыхья-Таллинн - 246/16,8

Среди наиболее эксклюзивных районов столицы - средняя цена за квадратный метр съемного жилья в Старом городе - 15,7 евро, а в Кадриорге - 17,4 евро.

Статистика основана на 1523 предложениях аренды квартир в Таллинне на портале недвижимости City24.ee по состоянию на 10 января 2024 года.