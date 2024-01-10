ФОТО ⟩ Таллинн готовится к визиту Зеленского, полиция просит избегать поездок в центре города

Вейко Вахер, руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры, сообщил Postimees, что в ближайшие дни на дорогах и улицах Таллинна полиция будет представлена большим количеством ресурсов, чем обычно, чтобы обеспечить безопасность визита президента Украины. «Мы также усиливаем контроль в Таллиннском аэропорту и порту. В ближайшие дни в Таллинне также будет действовать бесполетная зона. Это означает, что полеты дронов запрещены. Если полиция обнаружит дрон, он будет сбит», - добавил он.

В день визита несколько улиц в центре Таллинна и Старом городе будут закрыты для движения транспорта и парковки. Мы рекомендуем тем, кто путешествует на автомобиле, избегать центра города. «В случае, если движение в центре города неизбежно, мы просим участников дорожного движения проявить терпение и следовать указаниям полиции», - сказал Вахер.

«Мы будем работать все вместе, чтобы визит прошел максимально гладко и безопасно. С этой целью мы просим жителей Эстонии сотрудничать с полицией. Например, сотрудники полиции могут попросить у людей документ, удостоверяющий личность, а также при необходимости мы проверяем личные вещи людей, например, рюкзаки и т. д.»