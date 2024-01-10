Финны стали пить меньше? Продажи Alko резко сократились

Как сообщает Yle, в прошлом году покупатели финских алкогольных магазинов Alko действительно сократили средний объем покупок, но при этом остались верны своим любимым брендам.

Согласно результатам 2023 года, продажи государственной компании Alko (Oy Alkoholiliike Ab), имеющей монополию на изготовление и продажу алкогольной продукции в Финляндии, сократились в общей сложности более чем на три миллиона литров.

В годовом сравнении продажи крепких спиртных напитков упали на 4,4 процента, пива – на 6,2 процента, безалкогольной продукции – на 7,7 процента.

В целом сокращение объемов продаж Alko в 2023 году ускорилось, отмечают представители компании.

По их словам, отчасти это можно объяснить тем, что финны все чаще привозят алкоголь из зарубежных поездок.

Любимыми крепкими напитками финских потребителей, как и в 2022 году, остаются водки Leijona Viina и Koskenkorva.

Среди вин лидируют по популярности португальское красное 2u Duas Uvas, чилийское белое Gato Negro Sauvignon Blanc и испанское игристое Codorniu Clásico Cava sec Organic.

Продажи белых вин в литрах обогнали продажи красного еще в прошлом году, а в 2023 году эта тенденция только усилилась.

В последний раз финны предпочитали белое красному в 2001 году.

В 2023 году в Финляндии было продано 20,3 миллиона литров различных белых вин и 19,4 миллиона литров красных.

Монополия Alko – важный источник дохода для финского государства: в прошлом году она принесла в казну 854 миллиона евро.