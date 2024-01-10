Профсоюз возразил премьер-министру: забастовка учителей не могла состояться раньше

Кая Каллас во вторник вечером в программе «Первая студия» на ETV заявила, что непонятно, почему учителя бастуют сейчас, когда государственный бюджет уже принят, а обсуждение бюджетной стратегии начнется только в июне.

Руководитель информационного отдела Союза работников образования Эстонии Яанно Исат сказал, что в программе прозвучал ряд вызывающих недоумение заявлений и интерпретаций премьер-министра. «Мы напомним, что предупредительная забастовка состоялась в ноябре. Но нашло ли тогда же правительство желание прийти к решению? К сожалению, нет. Вместе с тем сейчас, например, можно было бы принять дополнительный бюджет, что и должно было бы сделать правительство, поскольку найденные в декабре из внутренних резервов Министерства образования дополнительные 8 млн евро на повышение минимальной зарплаты в бюджет все же не попали», - отметил Исат.

По словам Янно Исата, в 2023 году не было бы возможности организовать бессрочную забастовку, так как примирительный процесс затянулся. «Принимая во внимание рождественские каникулы в школах и время, необходимое для подготовки к забастовке, совет Союза работников образования решил начать забастовку 22 января», - пояснил Исат.

Союз подчеркнул, что желание союза - найти решение, и что у правительства есть все средства, чтобы предотвратить забастовку. «Забастовка проводится с целью добиться повышения минимальной зарплаты для учителей, однако проблема гораздо шире. Политики должны взять на себя ответственность и направить обществу четкий сигнал, что они ценят образование на деле, а не только на уровне обещаний», - подчеркнул Исат.

«Мы находимся в ситуации, когда преподавательский состав стареет, на работу приходит недостаточно молодых учителей, и многие из них уходят в первые же годы работы. Быть на первом месте в мире по результатам теста PISA - это не само собой дается. Так же как и проблемы педагогов не решатся сами собой. Инвестиции в образование - это инвестиции в будущий успех Эстонии в целом. Важным компонентом этого является конкурентоспособная и мотивирующая заработная плата», - добавил пресс-секретарь Союза работников образования.