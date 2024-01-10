Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей – с помощью России

Как сообщает CNN, до сих пор основное внимание аналитики уделяли лидирующей роли Китая в производстве электромобилей.

Однако главным драйвером прошлогоднего роста экспортных показателей Китая оказались продажи традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В немалой степени это произошло благодаря резкому увеличению спроса на китайские машины в России, откуда с началом войны в Украине ушли крупные западные автомобильные компании.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом году Китай экспортировал рекордные 5,26 миллиона автомобилей, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики.

Это на 56% больше, чем в 2022 году. Общий объем прошлогоднего китайского экспорта автомобилей достиг, таким образом, 102 миллиардов долларов.

Согласно предварительной статистике, Япония, нынешний лидер рынка, экспортировала 4,3 миллиона автомобилей за тот же период, отставая от Китая почти на один миллион.

Последние данные китайской таможни свидетельствуют о том, что за первые 11 месяцев прошлого года поставки автомобилей из Китая в Россию выросли на 545% по сравнению с показателями 2022 года до 840 000 единиц.