РИХО ТЕРРАС ⟩ Важность борьбы Украины с агрессором дошла не до всех политиков в Европе

В глобальном масштабе возникла явная конфронтация между демократическими и авторитарными странами. Наиболее остро это проявляется сейчас на примере Украины, когда мы видим отважных украинцев, борющихся за свою независимость и независимость европейских стран. К сожалению, важность этой борьбы дошла не до всех политиков. Во многих отношениях конец прошлого года стал разочарованием: важнейшая помощь для Украины застряла в коридорах власти как США, так и Евросоюза.

Знаковый визит

В этой ситуации знаковым является визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии. Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина очень четко понимают угрозу безопасности для европейских стран, исходящую с востока. Однако это единое видение должно быть осознано всеми членами НАТО и странами-членами Европейского союза. Визит Зеленского, похоже, предоставляет платформу для достижения этой цели.

Это должно быть не просто эстонское медиамероприятие, а платформа, которая предложит украинцам то, чего им сейчас больше всего не хватает. Надеемся, что вскоре мы увидим конкретные предложения по увеличению поставок оружия, боеприпасов и экономической поддержки для Украины. Как со стороны Эстонии, так и со стороны всех наших союзников.

Политические круги должны понять, что Украину необходимо поддерживать в военном отношении. Если фронт развалится и Россия начнет добиваться успеха, то это станет угрозой всему демократическому миру. Самый сильный военный альянс в мире, НАТО, вместе со странами-единомышленниками по всей планете, должен быть в состоянии противостоять автократии и военным преступникам.

В последние недели мы наблюдаем рост атак и военной активности со стороны России. Россия получила оружие и помощь от Северной Кореи и Ирана. Однако расходы на оборону западных стран растут медленно, а оборонная промышленность не задействована в необходимом объеме. И это при том, что ВВП Евросоюза и США в десятки раз больше, чем у России. Одной только поддержки Украины со стороны стран Балтии недостаточно, но пусть эти встречи станут платформой, с помощью которой мы сможем дать понять нашим основным союзникам, что мы поддерживаем Украину и вносим максимальный вклад, и мы ожидаем того же от них.