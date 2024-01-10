Корабль ВМС Эстонии направился на военную операцию

«Подготовка к этой миссии началась ровно год назад. Это был невероятно насыщенный период, и не всегда все шло по плану, но сегодня мы, наконец, с чистой совестью отправляемся в море, зная, что мы полностью готовы ко всему, что может случиться. Флаг будет поднят высоко», - сказал командир EML Ugandi капитан-майор Янно Лаури.

Перед отплытием вся команда корабля выстроилась, чтобы члены семей и близкие могли попрощаться и отправить моряков в шестимесячную командировку. Команда из более чем 30 человек вернется домой этим летом.

После начала войны в Украине в 2022 году Силы быстрого реагирования НАТО были переведены в более высокую степень готовности. В связи с этим участие ВМС Эстонии в 1-й постоянной противоминной группе НАТО было переклассифицировано как международная военная операция, то есть операция НАТО по коллективной самообороне.

Эстония вносит свой вклад в 1-ю постоянную противоминную группу НАТО с 2005 года, предоставляя как штабные корабли, так и тральщики. В прошлом году к группе противоминной борьбы НАТО присоединился эстонский тральщик EML Sakala, а эстонцы во второй раз заняли позиции командного состава и командующего группой.

1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1), являющаяся одной из четырех групп кораблей, подчиненных морскому командованию НАТО, представляет собой готовую к действиям группу, предлагающую компетенции в области противоминной деятельности, и имеет задачу быть среди первых, кто отреагирует на вызов. Группа состоит в основном из кораблей стран-союзников, обладающих противоминными возможностями, и участвует в учениях и крупномасштабных маневрах различных стран.