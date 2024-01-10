Визит президента Владимира Зеленского в страны Балтии демонстрирует особенно прочную связь между нами и Украиной. Возможности зарубежных поездок президента страны, находящейся в состоянии войны, ограничены. Однако Зеленский решил совершить свой первый зарубежный визит в этом году в Литву, Латвию и Эстонию, и это само по себе показательно.

Сегодня и завтра взоры всей Европы, если не всего мира, обращены на Эстонию и страны Балтии. То, что скажет здесь президент Украины в эти два дня, касается не только нас, но и всего мира.

Его центральным посланием остается то, что Украина должна получить от Запада финансовую, военную, политическую, моральную и любую другую помощь. В течение этих нескольких дней Эстония и страны Балтии станут платформой, с которой это послание будет донесено до всего мира.

Что касается блокады Виктором Орбаном пакета помощи ЕС в 50 млрд евро, я настроен оптимистично. Я думаю, что эта ситуация разрешится и Венгрия не станет бить по этому пакету. Остальные 26 стран-членов хотят принять решение по этому вопросу как можно скорее. Это может звучать немного глупо (и это и есть глупо по сути), но Орбан наверняка найдет тактический ход, позволяющий Евросоюзу принять это решение.