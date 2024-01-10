ДМИТРИЙ МОРОЗ ⟩ Балтийское турне Зеленского: «Украина ждет политическое и оборонное решение»

«Есть весомые причины для беспокойства», - пишет о визите Владимира Зеленского в страны Балтии американская New-York Times. «Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки», - сообщает сам Зеленский в своем телеграм-канале. И реакция президента Литвы не заставила себя долго ждать: Гитанас Науседа объявил о выделении Украине пакета долгосрочной помощи в размере 200 миллионов евро, пишет журналист Дмитрий Мороз.
На первый взгляд, абсолютно стандартный визит, если не учесть тот фактор, что Владимир Зеленский не был в странах Балтии с начала полномасштабного вторжения, если не учесть короткое участие Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Была встреча в апреле 2022 года, когда президенты всех стран Балтии и Польши сами посетили Киев, от которого незадолго до этого ВСУ отогнали российские войска, оголив все ужасы Бучи. Были еще встречи на саммитах и мероприятиях разного уровня, но «Большое балтийское турне» украинского президента за почти два года полномасштабной войны происходит впервые.
И да, новость о прибытии президента Украины в Литву даже для обозревателей украинской тематики стран нашего региона оказалась неожиданностью. Но как иначе в военное время, да еще и учитывая географическое расположение столицы Литовской Республики. С помощью нехитрых манипуляций с гугл-картами выясняется, что от Вильнюса до границы с подконтрольной Москве Беларусью чуть более 33 километров. Стрелять, Россия, конечно же не станет. Не в этот раз…
Однако визит Зеленского происходит в один из самых драматичных моментов в современной истории Украины. Ни для кого не секрет, что ситуация на фронтах востока и юга Украины сильно усложнилась. У ВСУ проблемы с вооружением, снарядами и людьми. Партнеры по антипутинской коалиции из ЕС и США затягивают с поставками вооружений и выделении экономической помощи. В то же время Россия научилась обходить санкции. Кремль договорился о поставках вооружений из Ирана и Северной Кореи. По данным американской разведки, Пхеньян передал Москве баллистические ракеты и пусковые установки к ним. Также существует вероятность того, что часть товаров двойного назначения поставляет и Китай.
Но сегодня Зеленский уже озвучил главную причину своего визита в страны Балтии: от самых проукраинских лидеров европейских держав президент Украины хочет заручиться поддержкой накануне будущего саммита НАТО в Вашингтоне, хотя дата его еще не определена. «Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое», – сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.
Хотя, во время общения с журналистами в Киеве Владимир Зеленский говорил, что осознает: вопрос членства в НАТО и ЕС до окончания войны в Украине поднимать бессмысленно, поэтому сосредоточился на реальных задачах - средства ПВО и финансы, которые так необходимы Украине уже вчера.
Тем не менее вопрос НАТО поднимается снова. Литовский лидер Гитанас Науседа в очередной раз поддержал североатлантический вектор Киева. «Если до саммита в Вильнюсе еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО, то после саммита стал актуален вопрос, когда именно Украина станет членом альянса», – сказал Науседа.
Конечно же, Зеленский получит поддержку от всех лидеров стран Балтии и в этот раз. Эстония, Латвия и Литва снова предоставят Украине довольно ощутимые, как для своих бюджетов, пакеты экономической помощи. Так было зимой 2022-го, и так будет сейчас.
Но сможет ли влияние балтийских лидеров разогреть лед в Брюсселе и Вашингтоне, это большой вопрос. В 2024 году состоятся выборы в 64 государствах мира. В США началась борьба между республиканцами и демократами за выборы в сенат и президентское кресло. В десяти странах ЕС после выборов может смениться глава государства, в 11 из них - состав парламента, пишет издание Politico.
Фокус внимания от Украины стремительно смещается в сторону внутренних интересов. И за всем этим очень внимательно следит Кремль, нанося все больше безнаказанных ракетных ударов по городам Украины. Что означает лишь одно: ситуация в мире – огромный вызов для украинской дипломатии. И каждое слово посла Украины сейчас не менее важно, чем выстрел из снаряда крупнокалиберной пушки по позиции противника.