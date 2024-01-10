ДМИТРИЙ МОРОЗ ⟩ Балтийское турне Зеленского: «Украина ждет политическое и оборонное решение»

Но сегодня Зеленский уже озвучил главную причину своего визита в страны Балтии: от самых проукраинских лидеров европейских держав президент Украины хочет заручиться поддержкой накануне будущего саммита НАТО в Вашингтоне, хотя дата его еще не определена. «Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое», – сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

Хотя, во время общения с журналистами в Киеве Владимир Зеленский говорил, что осознает: вопрос членства в НАТО и ЕС до окончания войны в Украине поднимать бессмысленно, поэтому сосредоточился на реальных задачах - средства ПВО и финансы, которые так необходимы Украине уже вчера.

Тем не менее вопрос НАТО поднимается снова. Литовский лидер Гитанас Науседа в очередной раз поддержал североатлантический вектор Киева. «Если до саммита в Вильнюсе еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО, то после саммита стал актуален вопрос, когда именно Украина станет членом альянса», – сказал Науседа.

Конечно же, Зеленский получит поддержку от всех лидеров стран Балтии и в этот раз. Эстония, Латвия и Литва снова предоставят Украине довольно ощутимые, как для своих бюджетов, пакеты экономической помощи. Так было зимой 2022-го, и так будет сейчас.

Но сможет ли влияние балтийских лидеров разогреть лед в Брюсселе и Вашингтоне, это большой вопрос. В 2024 году состоятся выборы в 64 государствах мира. В США началась борьба между республиканцами и демократами за выборы в сенат и президентское кресло. В десяти странах ЕС после выборов может смениться глава государства, в 11 из них - состав парламента, пишет издание Politico.

Фокус внимания от Украины стремительно смещается в сторону внутренних интересов. И за всем этим очень внимательно следит Кремль, нанося все больше безнаказанных ракетных ударов по городам Украины. Что означает лишь одно: ситуация в мире – огромный вызов для украинской дипломатии. И каждое слово посла Украины сейчас не менее важно, чем выстрел из снаряда крупнокалиберной пушки по позиции противника.