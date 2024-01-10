Суд назначил общественно-полезные работы поджигателю эстонского флага

В прошлом месяце полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить личности мужчин, которые 16 декабря сожгли флаг Эстонии в Пыхья-Таллинне. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело на основании статьи 245 Пенитенциарного кодекса - осквернение официального символа Эстонской Республики.

После публикации сообщения в СМИ мужчины сами связались с полицией. 42-летний Павел признал себя виновным в поджоге эстонского флага. Ранее он привлекался к ответственности за кражу и физическое насилие.

Суд назначил ему в качестве наказания пять месяцев тюремного заключения, которые сократили на три месяца и 10 дней. Тюремный срок заменили 100 часами общественно-полезных работ, которые следует выполнить в течение одного года.