Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил Би-би-си высокопоставленный чиновник.
Вертолет приземлился на территории, контролируемой группировкой, в центральной части Сомали.
В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами был вынужден совершить вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.
Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.
Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России) и была создана в 2004 году.
ООН пока не прокомментировала эту информацию.