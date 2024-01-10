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Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

BBC News Русская служба
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BBC
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Hadi Mizban

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил Би-би-си высокопоставленный чиновник.

Вертолет приземлился на территории, контролируемой группировкой, в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами был вынужден совершить вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России) и была создана в 2004 году.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.

BBC
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