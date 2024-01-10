Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

Вертолет приземлился на территории, контролируемой группировкой, в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами был вынужден совершить вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России) и была создана в 2004 году.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.