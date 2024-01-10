СПИСОК ⟩ Кто оказался крупнейшим налогоплательщиком Эстонии в последнем квартале 2023 года?

Всего в десятку крупнейших налогоплательщиков вошли пять топливных компаний, которые, по данным Налогово-таможенного департамента, уплатили в общей сложности 158 791 145 евро государственных и трудовых налогов.

Помимо топливных компаний, в число крупнейших налогоплательщиков вошли табачный трейдер Philip Morris Eesti OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS, оптовый трейдер Sanitex OÜ, банк Swedbank AS и розничная сеть Maxima Eesti OÜ.

Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков в четвертом квартале выплатили государству 299 249 641 евро в виде государственных и трудовых налогов.

Десять предприятий, уплативших больше всего налогов в евро в четвертом квартале, по данным Налогово-таможенного департамента: