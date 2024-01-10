«Новости в 7» за 10 января: кого будет проверять Трудовая инспекция, резкий рост безработицы в Ида-Вирумаа, как избавиться от елки без штрафа и величественные скульптуры из снега и льда

Сегодня в выпуске:

- Несчастные случаи на производстве часто связаны с неподобающей организацией рабочих мест. Трудовая инспекция с этого года отказалась от практики внезапного контроля и будет предупреждать предприятия о визите проверяющих. С чем это связано, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: президент Украины прибудет с визитом в Таллинн; мафиозные группировки устроили попытку вооруженного конфликта в Эквадоре; бывшего польского министра и его помощника задержали прямо в президентском дворце

- Новый социальный кризис в Ида-Вирумаа. Чем вызван резкий рост безработицы и как с ним справиться, выяснял корреспондент Новостей в семь в регионе

- Праздники прошли и новогодние елки массово отправляются в отходы. Как правильно утилизировать деревья и избежать штрафов?

- Это интересно: когда на территории столичного ипподрома начнутся строительные работы; из-за чего в Германии практически прекратилось движение поездов и как космические технологии помогают не мешать окружающим во время громкого разговора по телефону

- Десятки невероятных ледяных дворцов, целые кварталы огромных зданий изо льда и снега, среди которых можно гулять и даже кататься в запряженных лошадьми изящных двуколках и сказочных каретах. В китайском Харбине стартовал традиционный фестиваль скульптур из снега и льда

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 10 января.