В Каунасе продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В короткой программе фигуристов-одиночников Александр Селевко набрал 90,05 баллов и обновил личный рекорд.
ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Александр Селевко занял промежуточное первое место в короткой программе и установил личный рекорд
Селевко показал отличное выступление - чисто исполнил все прыжковые элементы, в том числе четверной тулуп (ни у кого из фигуристов сегодняшних выступлений пока еще четверных не было), а также продемонстрировал великолепную дорожку шагов.
Личный рекорд был установлен в этом году – Александр набрал 83,58 балла. Но сейчас речь идет о новом рекорде – фигурист набрал 90,05 балла в короткой программе.