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ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Александр Селевко занял промежуточное первое место в короткой программе и установил личный рекорд

rus.postimees.ee
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Селевко обновил личный рекорд и занял промежуточное первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Селевко обновил личный рекорд и занял промежуточное первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Фото: KACPER PEMPEL

В Каунасе продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В короткой программе фигуристов-одиночников Александр Селевко набрал 90,05 баллов и обновил личный рекорд.

Селевко показал отличное выступление - чисто исполнил все прыжковые элементы, в том числе четверной тулуп (ни у кого из фигуристов сегодняшних выступлений пока еще четверных не было), а также продемонстрировал великолепную дорожку шагов.

Личный рекорд был установлен в этом году – Александр набрал 83,58 балла. Но сейчас речь идет о новом рекорде – фигурист набрал 90,05 балла в короткой программе.

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