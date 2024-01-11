Харри Талига: закроются ли школы и детсады 22 января – открытый вопрос

Упрекать учителей в том, что выбрано неподходящее время, тоже нельзя. Поскольку забастовке предшествовала процедура примирения и предупредительная акция протеста. Определять дату забастовки – это право профсоюза.

Другое дело, что профсоюз должен оценить последствия. Легко ввязаться в бой, но надо и отдавать отчет, чем он завершится и как из него выйти.

– Влияние забастовки сведется к нулю? Она не может ничего не решить?

– Не стал бы заранее делать выводы. Ясно, что возникнет нетривиальная ситуация.

– Есть ли надежда у учителей добиться хоть чего-нибудь?

– Если правительство поскребет по сусекам, возможно, найдет каких-нибудь пять миллионов, установив размер минимальной ставки в 1825 евро. Но устроит ли это учителей? Не знаю.

– Коллективный договор – это утопия?

– Согласно закону о школах и гимназиях, в него может быть вписан только один пункт: стороны договорились, что в таком-то году зарплата учителей составит столько-то (конкретная цифра) или повысится на столько-то процентов (конкретный процент). Никаких формулировок о 120% от средней по стране зарплаты там быть не может. Коллективный договор четко оговаривает минимально гарантированные условия оплаты труда.

Не уверен, что в мировой практике есть примеры, что в условиях забастовки – открытого конфликта между сторонами – кто-то договорился о заключении коллективного договора на несколько лет.

– Если забастовка не поможет, какие еще есть возможности?