Студия Postimees: забастовка учителей – протест для галочки?

Переговоры по зарплатам учителей в тупике – приближается бессрочная забастовка педагогов Эстонии. Сможет ли протестная акция что-то изменить? Существуют ли пути разрешения конфликта?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник-заместитель госпримирителя, экс-глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Харри Талига. Смотрите интервью в 13:00!
- Есть ли пути для примирения конфликтующих сторон?
- На что рассчитывают и надеются педагоги?
- Кто поддержит бастующих морально и материально?
- Почему после безуспешных переговоров учителя повысили свои требования с 1835 до 1950 евро?
- Премьер-министр Кая Каллас заявила, что время для забастовки выбрано неудачно. Так ли это?
- Сколько может продолжаться бессрочная забастовка?
- Закроются ли школы? Учителя выйдут на улицы?
- Есть ли надежда у педагогов чего-то добиться?
- Коллективный договор – это утопия?
- Если забастовка не поможет, то какие еще есть возможности изменить ситуацию?