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Студия Postimees: забастовка учителей – протест для галочки?

13:00 экс-глава профсоюзов Харри Талига
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Переговоры по зарплатам учителей в тупике – приближается бессрочная забастовка педагогов Эстонии. Сможет ли протестная акция что-то изменить? Существуют ли пути разрешения конфликта?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник-заместитель госпримирителя, экс-глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Харри Талига. Смотрите интервью в 13:00!

  • Есть ли пути для примирения конфликтующих сторон?
  • На что рассчитывают и надеются педагоги?
  • Кто поддержит бастующих морально и материально?
  • Почему после безуспешных переговоров учителя повысили свои требования с 1835 до 1950 евро?
  • Премьер-министр Кая Каллас заявила, что время для забастовки выбрано неудачно. Так ли это?  
  • Сколько может продолжаться бессрочная забастовка?
  • Закроются ли школы? Учителя выйдут на улицы?
  • Есть ли надежда у педагогов чего-то добиться?
  • Коллективный договор – это утопия?
  • Если забастовка не поможет, то какие еще есть возможности изменить ситуацию?
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