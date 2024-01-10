Титул «Врач года 2023» присудили Ле Валликиви

«Исследования показывают, что семейный врач очень важен для эстоноземельцев и пациенты уверены, что их семейный врач может помочь им по большинству медицинских вопросов. Семейный врач действительно поддерживает в течение всей жизни и может дать совет по всем вопросам», - сказала Каллас на вручении премии в среду.

«Нынешняя врач года наряду с клинической работой также проделала крайне достойную работу по повышению осведомленности людей о здоровье - как заботиться о своем здоровье так, чтобы даже не было необходимости обращаться к врачу. Сама она говорит, что профессия семейного врача для нее - одновременно работа, хобби, страсть и любовь, и я уверена, что ее пациенты чувствуют это», - сказала премьер-министр.