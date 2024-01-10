ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Михаил Селевко уступил старшему брату, выход в произвольную программу под вопросом

Александр Селевко вышел намного раньше своего младшего брата Михаила и продемонстрировал прокат высокого уровня. Он исполнил заявленный четверной прыжок, с легкостью справился с остальными прыжковыми элементами, а также чисто откатал программу до конца, набрав 90,05 балла. Этим результатом он не только обновил свой личный рекорд, установленный в этом сезоне, но и занял промежуточное первое место, которое удерживал довольно долго.