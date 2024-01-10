Таллиннский порт не сможет заменить российский транзит

Из-за санкций против России и общего экономического спада объем грузооборота Таллиннского порта за год упал почти на 30 процентов, или на пять миллионов тонн. В ближайшее время не видно, чтобы транзит через Россию удалось полностью заменить, и сложные времена придется просто пережить, пишет ERR.
По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Кальма, значительное снижение объемов грузооборота ясно показывает, что годом ранее российский транзит был еще очень велик. Однако теперь он полностью иссяк.
«Конечно, это отражает и уменьшение нашего экспорта, что, безусловно, также влияет на нас. То есть это уменьшение экспорта обрабатывающей промышленности, что влияет на сокращение контейнеров и автомобильных перевозок, в терминологии ro-ro», - рассказал Кальм ERR.
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