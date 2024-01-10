Таллиннский порт не сможет заменить российский транзит

Из-за санкций против России и общего экономического спада объем грузооборота Таллиннского порта за год упал почти на 30 процентов, или на пять миллионов тонн. В ближайшее время не видно, чтобы транзит через Россию удалось полностью заменить, и сложные времена придется просто пережить, пишет ERR.