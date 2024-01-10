«Я уже взрослый человек»: Путин заявил, что полон сил для нового президентства

Президент России Владимир Путин, несмотря на преклонный возраст, считает себя полным сил для продолжения работы на своем посту. «Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач», - сказал Путин в среду, 10 января, общаясь с жителями административного центра Чукотки Анадыря.

Поездка по отдаленным регионам России является обязательным атрибутом его предвыборной кампании, отмечает агентство dpa. При этом Чукотку Путин посетил впервые за 23 года у власти. В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз - около минус 30 градусов, отмечает «Интерфакс».

Хотя голосование на выборах президента РФ в марте 2024 года, которое пройдет под жестким государственным контролем, не допускает никакого другого результата, кроме победы Путина, он все равно пытается мобилизовать общественную поддержку своего режима, отмечает агентство dpa. В Анадыре, где большую часть года царит зимняя погода, президенту показали выстроенные на вечной мерзлоте теплицы, в которых выращивают помидоры.

Позже, общаясь с местными жителями, Путин рассказал о личном, например, что ежедневно по два часа занимается спортом в зале и бассейне. По его словам, во время учебы на юридическом факультете он дополнительно обучился столярному делу и неплохо зарабатывал на жизнь строительством окон. Он пообещал местным жителям позаботиться о решении региональных проблем, таких как недостаток роддомов. Раненым в Украине российским военным президент РФ пообещал возможность трудоустройства в военкоматах. О проблемах с отоплением жилых домов, которые возникли в ряде городов Московской области и других регионов России, Путин не сказал ни слова.

Слухи о состоянии здоровья Путина

После начала войны РФ против Украине в СМИ неоднократно появлялись cпекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья Путина. В частности, в начале апреля 2022 года расследовательское издание «Проект» написало, что российского президента нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении раковых заболеваний. По его данным, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 29 мая 2022 года опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Это было первое заявление высокопоставленного российского политика в ответ на спекуляции о болезнях президента РФ.