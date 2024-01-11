ИНТЕРВЬЮ ⟩ Пакоста: в 2024 году просматриваются четыре основные угрозы

Она сравнивает предыдущую работу возглавляемой ею комиссии с черным ящиком, в котором при адаптации европейских директив заинтересованные стороны недостаточно привлекались к сотрудничеству, а чиновники склонны писать в законопроектах больше, чем требует Брюссель. В то же время в Эстонии необходимо принять два сложных законодательных акта, вытекающих из европейских директив: Закон о риторике ненависти и поправки к Закону о конкуренции.