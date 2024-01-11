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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Пакоста: в 2024 году просматриваются четыре основные угрозы

, автор, редактор и аналитик
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Член Рийгикогу и председатель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста надеется сделать комиссию более публичной и открытой для людей.
Член Рийгикогу и председатель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста надеется сделать комиссию более публичной и открытой для людей. Фото: Sander Ilvest

Член Рийгикогу и председатель комиссии по делам Евросоюза Лийза Пакоста («Ээсти 200») считает самыми большими провалами прошлого года раскол единства в поддержке Украины в эстонском парламенте и вялость Европы в интенсификации оборонного производства

Она сравнивает предыдущую работу возглавляемой ею комиссии с черным ящиком, в котором при адаптации европейских директив заинтересованные стороны недостаточно привлекались к сотрудничеству, а чиновники склонны писать в законопроектах больше, чем требует Брюссель. В то же время в Эстонии необходимо принять два сложных законодательных акта, вытекающих из европейских директив: Закон о риторике ненависти и поправки к Закону о конкуренции.

– Каков приоритет Комиссии по делам Европейского союза (Euroopa Liidu asjade komisjon, ELAK) в этом году?

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