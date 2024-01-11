Галерея ⟩ Владимир Зеленский прибыл в Эстонию

В среду утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что в ближайшие дни совершит визит в страны Балтии.

В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнесет речь перед Рийгикогу.

На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

«Демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но нам всем предстоит сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл. Тогда есть надежда, что это останется последней военной агрессией в Европе, когда кто-то с помощью ракет, беспилотников и пушек пытается диктовать своему соседу, какой политический выбор ему нужно сделать», – прокомментировал Алар Карис.

По словам премьер-министра Каи Каллас, с начала полномасштабной агрессивной войны России мы стали свидетелями храбрости и стойкости Украины. «Я и все жители Эстонии будем рады поприветствовать президента Украины в Таллинне», – сказала Каллас.

Вайко Вахер, начальник оперативного бюро Пыхьяской префектуры, сообщил вчера Postimees, что в ближайшие дни полиция выйдет на таллиннские дороги и улицы с большими силами, чем обычно, чтобы обеспечить безопасность визита украинского президента. Кроме того, будут усилены проверки в таллиннском аэропорту и порту.