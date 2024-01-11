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Прямая трансляция и блог ⟩ Президенты Эстонии и Украины дают совместную пресс-конференцию

Rus.Postimees
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В Кадриоргском дворце совместную пресс-конференцию дают президенты Алар Карис и Владимир Зеленский.

На встрече речь пойдет о дальнейшем отражении агрессивной войны России и необходимой долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

«Демократические страны многое сделали, чтобы помочь Украине, но нам нужно делать больше вместе, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл. Тогда есть надежда, что это останется последней военной агрессией в Европе, где кто-то хочет с помощью ракет, беспилотников и пушек диктовать своему соседу, какой политический выбор ему делать», - заявил глава Эстонского государства Алар Карис.

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