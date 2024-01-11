Прямая трансляция и блог ⟩ Президенты Эстонии и Украины дают совместную пресс-конференцию

«Демократические страны многое сделали, чтобы помочь Украине, но нам нужно делать больше вместе, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл. Тогда есть надежда, что это останется последней военной агрессией в Европе, где кто-то хочет с помощью ракет, беспилотников и пушек диктовать своему соседу, какой политический выбор ему делать», - заявил глава Эстонского государства Алар Карис.