ВИДЕО ⟩ Зеленский – Карису: мы благодарны Эстонии за лидерскую роль в поддержке Украины

Алар Карис заявил в начале пресс-конференции о том, что война должна обязательно закончиться победой Украины. Он подчеркнул, что мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. Президент Эстонии указал, что нельзя успокаиваться до тех пор, пока депортированные из Украины дети не вернутся домой, а военные преступники не предстанут перед судом.

Владимир Зеленский поблагодарил Алара Кариса за непоколебимую поддержку Украины со стороны Эстонии. Он сказал, что Украина очень ценит то, что Эстония взяла на себя лидерскую роль в поддержке Украины.

Также Зеленский выразил благодарность Эстонии за помощь в лечении и реабилитации украинских солдат. Президент Украины подчеркнул, что Россия должна понести политическую, юридическую и финансовую ответственность за войну, и что только при этом условии может быть обеспечен прочный мир. Кроме того, указал Зеленский, это было бы хорошим уроком для других агрессоров.