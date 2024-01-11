Исследование: спортсмены научились использовать секс ради личной пользы

Компания Blackroll организовала исследование среди профессиональных спортсменов Германии, в ходе которого с помощью своих экспертов тщательно изучила сон спортсменов.

В ходе исследования выяснилось, что многие спортсмены используют секс, чтобы улучшить сон накануне важных моментов.

«Получается, что ты можешь объединить приятное с полезным – и это при помощи секса!» - с этих слов начался пресс-релиз Blackroll.

Более половины опрошенных - среди респондентов были, например, футболисты франкфуртского «Айнтрахта» и берлинской «Герты» - заявили, что используют секс как вспомогательное средство, чтобы лучше спать накануне важных встреч.

«Снижение уровня стресса и релаксация являются важными компонентами хорошего сна. Если не тратить слишком много энергии во время секса, это действительно может быть полезным способом», — прокомментировал результаты исследования также врач футбольного клуба «Айнтрахт» Андреас Бек.

Поскольку во время секса в организме выделяются различные гормоны, такие как окситоцин, это позволяет людям легче расслабиться и легче заснуть. Однако исследовательская компания указывает, что стоит избегать сексуальных контактов непосредственно перед матчем – за два-три часа – потому что тогда энергетические запасы организма падают слишком низко.