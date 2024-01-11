Исследование: спортсмены научились использовать секс ради личной пользы

Накануне крупных соревнований часто можно читать о том, что главный тренер той или иной футбольной команды ввел запрет на секс для своих подопечных. Однако недавнее исследование показывает, что секс на самом деле может быть полезен для спортсменов.
Компания Blackroll организовала исследование среди профессиональных спортсменов Германии, в ходе которого с помощью своих экспертов тщательно изучила сон спортсменов.
В ходе исследования выяснилось, что многие спортсмены используют секс, чтобы улучшить сон накануне важных моментов.
«Получается, что ты можешь объединить приятное с полезным – и это при помощи секса!» - с этих слов начался пресс-релиз Blackroll.
Более половины опрошенных - среди респондентов были, например, футболисты франкфуртского «Айнтрахта» и берлинской «Герты» - заявили, что используют секс как вспомогательное средство, чтобы лучше спать накануне важных встреч.
«Снижение уровня стресса и релаксация являются важными компонентами хорошего сна. Если не тратить слишком много энергии во время секса, это действительно может быть полезным способом», — прокомментировал результаты исследования также врач футбольного клуба «Айнтрахт» Андреас Бек.
Поскольку во время секса в организме выделяются различные гормоны, такие как окситоцин, это позволяет людям легче расслабиться и легче заснуть. Однако исследовательская компания указывает, что стоит избегать сексуальных контактов непосредственно перед матчем – за два-три часа – потому что тогда энергетические запасы организма падают слишком низко.