«Ваша честь, слеза течет по моей щеке». Навальный впервые выступил по видеосвязи из новой колонии

Навальный просил признать постановление о ШИЗО незаконным, поскольку после нового приговора его оставили в колонии, а не отправили в СИЗО, как того требует закон — следовательно, его не имели права помещать в ШИЗО, так как он не должен был находиться в колонии.

«Неприличными словами» Навальный обругал инспектора по фамилии Брусов, который забрал у него ручку. Как сообщала из суда «Медиазона», политик назвал Брусова в том числе «ослом», «чертом», «дебилом» и «чучелом».

В суде также продемонстрировали видео из камеры Навального, где он ругается на инспектора. «За две недели, блин, нашли дебилов. Понимаете, у меня ручки лежат и все остальное – это решение суда, здесь все об этом знают. Нет, нашелся остолоп, который об этом не слышал. И снова сюда приперся и решил начать командовать», – в частности, говорит на видео Навальный.

На заседания суда политик признал, что «переборщил» и не должен был обзывать Брусова, но настаивал, что комиссия владимирской колонии де-юре не имела над ним никакой власти – как обвиняемый по одному делу он должен был находиться в СИЗО, а как осужденный по другому – в колонии особого режима согласно приговору.

Брусов не имел права проводить у него обыск, а письменные принадлежности по решению суда он мог иметь даже в ШИЗО, подчеркивал политик.

Кроме того, заявил Навальный, ему не понравилось, что инспектор пришел к нему в расстегнутом кителе и без майки: «Меня бесит, что такого рода сотрудник еще делал мне замечание».

По словам представителя колонии, выступившего в суде, инспектор мог проводить не формальные «обыскные мероприятия», а просто «осмотр камеры».

В итоге судья отказался удовлетворить иск Навального. 2 февраля суд должен рассмотреть другой иск политика – о недоставленных ему письмах.