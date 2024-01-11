Трамп в конце президентского срока пообещал, что США не придут Европе на помощь в случае войны

Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, присутствовавший на беседе во время Давосского экономического форума четыре года назад, описал инцидент, состояшийся на этой неделе на мероприятии в Европейском парламенте, сообщает Politico.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не окажем поддержку», - сказал Трамп фон дер Ляйен в 2020 году. По крайней мере, так утверждает Бретон.