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Трамп в конце президентского срока пообещал, что США не придут Европе на помощь в случае войны

Postimees
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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: OCTAVIO JONES

Появились сообщения о том, что в 2020 году на тот момент президент США Дональд Трамп сказал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты не придут на помощь Европе, если она подвергнется военному нападению, и назвал НАТО мертвым.

Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, присутствовавший на беседе во время Давосского экономического форума четыре года назад, описал инцидент, состояшийся на этой неделе на мероприятии в Европейском парламенте, сообщает Politico.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не окажем поддержку», - сказал Трамп фон дер Ляйен в 2020 году. По крайней мере, так утверждает Бретон.

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