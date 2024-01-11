Появились сообщения о том, что в 2020 году на тот момент президент США Дональд Трамп сказал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты не придут на помощь Европе, если она подвергнется военному нападению, и назвал НАТО мертвым.
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Трамп в конце президентского срока пообещал, что США не придут Европе на помощь в случае войны
Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, присутствовавший на беседе во время Давосского экономического форума четыре года назад, описал инцидент, состояшийся на этой неделе на мероприятии в Европейском парламенте, сообщает Politico.